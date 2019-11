CartaBianca, l'intervista di un'ora a Matteo Salvini paga: share senza precedenti per Bianca Berlinguer

Chiamatelo effetto-Matteo Salvini. Anzi, deve essere chiamato effetto-Matteo Salvini. Si parla di ascolti, di share. E i dati relativi alla prima serata di martedì 26 novembre sono piuttosto impressionanti. Già, perché CartaBianca di Bianca Berlinguer, su Rai 3, è riuscito nell'impresa di battere Giovanni Floris e DiMartedì su La7, fatto con pochissimi precedenti. Per gli amanti delle cifre, CartaBianca ha raccolto il 5,4% di ascolti pari a 1.208.000 milioni di telespettatori; DiMartedì il 4,5% per 1.008.000 telespettatori. Dietro all'exploit, come detto, c'è lo zampino del leader della Lega, ospite in studio dalla Berlinguer per una lunga intervista durata un'ora che ha fatto schizzare verso l'alto gli ascolti. Intervista durante la quale, per onor di cronaca, Salvini è tornato nuovamente a citare Fabrizio De Andrè.