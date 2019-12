Striscia la Notizia, la grande truffa dei biglietti aerei alle stelle: tratta proibita e super-testimone

Palermo e la Sicilia, destinazioni (quasi) proibite per Natale. Un caso su cui torna Striscia la Notizia, in un servizio trasmesso su Canale 5 nell'edizione del tg satirico di mercoledì 18 dicembre. Il punto è che - toh che caso - proprio in occasione delle feste, il prezzo dei biglietti è schizzato alle stelle, anche con la complicità di un disimpegno di Vueling verso la Sicilia. Risultato? In questi giorni, comprare un biglietto per la Sicilia partendo da Palermo, costa come minimo 172 euro senza bagaglio in stiva. Con Alitalia, il prezzo minimo è di 311 euro per un volo andata-ritorno. E attenzione a cosa rivelano addetti all'aeroporto sotto anonimato...

