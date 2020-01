Massimo Giletti a Non è l'Arena contro Marco Polimeni: "Ecco il video in cui si vede il suggeritore"

Massimo Giletti torna sulla lite con Marco Polimeni, il giovane presidente del Consiglio comunale di Catanzaro che ospite a Non è l'Arena aveva pronunciato una frase ambigua. Almeno per il conduttore di La7, convinto che il "per me non c'è migliore esempio per un giovane calabrese del Procuratore Gratteri" fosse stato suggerito a Polimeni da una voce esterna.

Ed ecco che Giletti "becca" un video, quello della registrazione della puntata in cui si vede palesemente un ragazzo a fianco del presidente. "Si tratta Andrea Celia Magno, ufficio stampa del comune che se tanto mi dà tanto ha suggerito a Polimeni. Non c'è nulla di male in questo - mette le mani avanti il giornalista -, ma sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di Gratteri". Giletti infatti da tempo si schiera con il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, l'uomo che sta conducendo le indagini sull'ennesima "rimborsopoli" che si è consumata in Calabria.