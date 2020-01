Che tempo che fa, Liliana Segre: "Mio marito nell'Msi? Gli chiesi di fare una scelta"

Liliana Segre parla di Alfredo Belli Paci a Che tempo che fa su Rau 2 e chiarisce quanto emerso negli scorsi giorni, ovvero che il marito si fosse iscritto all'Msi. "Lui era stato uno che aveva scelto di stare due anni in un campo di concentramento pur di non aderire alla Repubblica sociale - racconta la Segre a Fabio Fazio - Poi negli anni '77-'78 ebbe un momento critico nei confronti di quella democrazia per la quale aveva combattuto e sofferto, e così aderì per un certo periodo ad una destra in cui c'era anche Almirante". La Segre ha confessato di aver sofferto molto per quella scelta del merito, ma di averla superata: "Misi mio marito e me sullo stesso piano, dovevamo scegliere di nuovo oppure sarebbe stato tutto inutile. E per fortuna vinse l'amore, lui rinunciò ad un'eventuale carriera politica e io aprii le braccia per un amore ritrovato, siamo stati insieme altri 25 anni".

Per approfondire leggi anche: "Scegliete tra me e Almirante"