Striscia la Notizia, Luigi Di Maio umiliato dal tg satirico: coronavirus, l'appello dell'ex capo M5s

In questi giorni di psicosi e allarme per il coronavirus, è giusto cercare anche un sorriso. Ed è quello che ha fatto Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che nell'edizione trasmessa venerdì 28 febbraio ha dedicato un servizio ai meme più divertenti in circolazione sul Covid-19. Anche la creatura di Antonio Ricci, insomma, esorcizza la paura che sta unendo un po' tutta Italia, l'Europa e il Mondo. E lo fa a spese di... Luigi Di Maio. Già, perché uno dei meme più azzeccati proposti da Striscia è quello che potete vedere nella foto, una finta pagina del Televideo che dà conto della seguente notizia: "Coronavirus. Di Maio ha invitato tutti gli abitanti di Milano a non lasciare il Veneto". Evidente il riferimento agli scivoloni geografici dell'ex capetto grillino.

Striscia, meme sul coronavirus: il video