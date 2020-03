Morgan diventa padre: è nata la terza figlia, l'annuncio a sorpresa sui social

16 marzo 2020 a

La terza figlia è arrivata. Un’altra femminuccia. E la quarantena per Morgan, reduce dalle ultime polemiche a Sanremo, si tinge di rosa. La cicogna ha portato al cantante la piccola Maria Eco (nata dalla storia d’amore con l'attuale compagna Alessandra Cataldo). L’annuncio è arrivato sui social da un amico di Castoldi, tale Ricc Frost. “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan", ha scritto Frost. Morgan, alcune settimane fa, aveva annunciato la gravidanza della sua compagna. Le altre due figlie, invece, sono nate dalle storie con Asia Argento e Jessica Mazzoli. Ieri, invece, Morgan ha regalato un fuori programma a tutti facendosi filmare sui social in monopattino mentre cantava il brano di Sanremo che ha sancito la rottura con Bugo davanti all’Italia intera.