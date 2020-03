Michele Cucuzza, il dettaglio che fa ricredere Mediaset: sorpresa dopo il Grande Fratello Vip?

Francesco Fredella 19 marzo 2020 a

E tutto il “cucuzzaro” gli fa l’applauso. Michele Cucuzza, in grande spolvero al Grande Fratello Vip, si riscopre sex symbol della tv italiana. Lo è sempre stato, ma ieri - nel serale del Gf vip - tutti hanno notato un certo tono davanti alle telecamere. Compreso Signorini, che ha fatto i complimenti a Cucuzza. Outfit impeccabile: giacca e cravatta, camicia bianca. Aplomb da imitare. Negli studi di Cinecittà, praticamente deserti per l’emergenza Coronavirus, c’era soltanto la Rusic con lui.

E così, Cuccuzza ha preso totalmente la scena in studio come ai tempi in cui conduceva programmi di punta. Segno che il “tocco” da giornalista in prima linea non l’ha mai perso. Anzi. E quella voce che circola a Mediaset, ovvero che ci sarebbe un programma del weekend per lui, potrebbe essere confermata nei prossimi mesi. Lo sperano i suoi fan che da anni sono sulle tracce. Lo spera anche il mondo della tv. Incrociamo le dita.