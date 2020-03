Storie Italiane, il dramma di Antonella Rettore: "Il cancro si stava diramando, perché è durissima"

19 marzo 2020 a

a

a

In piena emergenza coronavirus Donatella Rettore ha dovuto subire un'importante operazione al seno. A raccontare i momenti difficili che ha passato è stata la stessa cantante. "Ho ancora un po’ di febbriciattola e la cosa che mi dà più fastidio sono i bendaggi. Ma è andato tutto bene, sono due mesi che stringo i denti”, dichiara in collegamento con Storie Italiane a Eleonora Daniele, Un'operazione resa ancora più difficile dalla delicata situazione che sta mettendo l'Italia in ginocchio: “Le operazioni sono state due - prosegue -: il cancro che mi hanno trovato si stava diramando quindi hanno dovuto ripetere e quello è stato ancora più duro, sempre in questa atmosfera di COVID-19 che è una cosa che non si è mai vista”.

Diodato non "farà rumore" a Rotterdam: il coronavirus cancella pure l'Eurovision Song Contest

Una vicenda passata, seppur da qualche giorno, sulla quale la Rettore tiene a precisare di non essere stata sola: "È stato bellissimo l’abbraccio che ho avuto da tutti i colleghi, non pensavo, mi ha spiazzato. Anche persone con cui non ero proprio amica si sono rivelati davvero degli amici. Siete meravigliosi, grazie a tutti”. Su Rai Uno la cantante vuole anche lasciare il suo appello, affinché i cittadini restino in casa e non abbandonino gli animali.