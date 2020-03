Liam Gallagher, appello a Noel: "Dopo il coronavirus, un concerto degli Oasis". Qui si fa la storia?

20 marzo 2020 a

Una delle pochissime notizie buone legate al coronavirus arriva da Liam Gallagher, ex front-man degli Oasis, la storica rockband che ha impazzato nelgi anni '90. Come è noto, la parabola degli Oasis si è interrotta a causa dei litigi furibondi tra Liam e il fratello, Noel Gallagher. E quella parabola, ora, anche se solo per un evento, potrebbe riprendere. La proposta, chiacchieratissima da anni e attesissima, arriva direttamente da Liam, su Twitter, che per una volta non viene usato per insultare il fratello Noel: "Seriamente, molti pensano che io sia un cogl*** e io sono un bel cogl*** ma una volta che tutto questo sarà finito dobbiamo riunire gli Oasis per un concerto di beneficenza. Dai Noel, dopo possiamo tornare alle nostre incredibili carriere soliste", conclude. La proposta, storia e per una volta ufficiale, è sul piatto.