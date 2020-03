Morgan in monopattino, canta come a Sanremo 2020: la reazione di Bugo

21 marzo 2020 a

La lite continua. Atto due. Secondo tempo, come meglio credete. Tra Morgan e Bugo, squalificati a Sanremo 2020 dopo un clamoroso litigio, i rapporti sono tesissimi. Morgan viene attaccato da Bugo. Il suo video sui social mentre cantava guidando un monopattino è diventato virale in poco tempo. Ovviamente intonava quella canzone che, alla fine, gli ha portato anche un pizzico di fortuna dopo Sanremo. Bugo, però, lo prende di mira ancora. E su Twitter scrive: “Un’altra cosa di cui non mi stupisco più è la mia bellezza. Questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di umiltà, nano col monopattino, figli di balconi decaduti”. La frecciata sembra essere rivolta proprio a Morgan. Che si difende dicendo: “Bugo, io sono un nano alto 180”. Uno pari. Palla al centro. Le brutte intenzioni e la maleducazioni faranno un passo indietro?