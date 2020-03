Piero Chiambretti, Iva Zanicchi: "Ha nascosto il coronavirus? Pettegolezzi e cattiverie"

26 marzo 2020 a

Iva Zanicchi fa chiarezza per alcune dichiarazioni che le erano state attribuite e sostenevano che Piero Chiambretti e il produttore di CR4-La Repubblica delle Donne avessero nascosto la notizia del coronavirus. “Questo non è assolutamente vero - ha sostenuto la nota cantante in un video sui social - quando l’ha saputo, il produttore ci ha subito avvertito”. La Zanicchi sostiene di aver sofferto molto per questa storia che è saltata fuori e ha raccontato la sua verità: “Sui social hanno insinuato che Chiambretti avesse tenuto nascosta la malattia. Questo è falso, sto davvero male. Pettegolezzi e cattiverie dovrebbero essere messe da parte”. Poi è arrivato un saluto “materno” al conduttore di CR4: “In questo momento sta soffrendo per la perdita della mamma che ha amato così tanto”.