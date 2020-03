Iva Zanicchi e il coronavirus: "Dopo la notizia di Chiambretti, basta ospitate in tv"

28 marzo 2020 a

Stop alle ospitate. Iva Zanicchi ha cambiato registro dopo la notizia della positività al coronavirus di Piero Chiambretti. Un evento che ha sconvolto il suo programma, CR4, dove la cantante, presentatrice ed ex europarlamentare era ospite, ma in generale tutto il mondo Mediaset.

Intervistata dal settimanale Di Più, la popolare Iva ha spiegato come sta vivendo la situazione di isolamento generale: "Anche io esco il meno possibile. Ogni tanto sono ospite in qualche trasmissione televisiva. Adesso, però, dopo la vicenda del contagio che ha coinvolto Chiambretti, rinuncio anche alle ospitate. Devo ammettere, però, che stanno tutti molto attenti. Per esempio, i truccatori e i parrucchieri, che mi sono stati vicino per il loro lavoro, indossavano tutti la mascherina. Adesso trascorro il mio tempo in casa ma devo dire che non mi annoio". ."Io ho sempre girato il mondo per lavoro, quindi starmene un po’ ferma in casa non mi dispiace - conclude ironica -. Al momento metto in ordine gli armadi. Poi, ho la fortuna di avere un giardinetto. Quindi, mi sono imposta di cogliere questa occasione per dedicarmi a metterlo a posto".