Vieni da Me, Caterina Balivo sullo stop alla trasmissione: "Sono accadute cose che mi hanno fatto crollare"

30 marzo 2020 a

a

a

Non è facile neppure per Caterina Balivo la drammatica situazione in cui è riversa l'Italia. La conduttrice di Vieni da Me non ha retto al dispiacere e così il programma in onda su Rai 1 ha dovuto prendersi una pausa. "Non era facile fare battute e ridere. Un giorno sono crollata, poi il programma ha chiuso”, ha raccontato la Balivo a Vanity Fair. “Ero molto provata da cose che mi sono successe in modo indiretto. Cose che rimarranno private”, confida senza scendere nel dettaglio di ciò che le è successo.

Ballando con le stelle rinviato? La scelta in Rai: ecco chi "soffia" la serata a Milly Carlucci

E così la conduttrice si è reinventata. "Nei prossimi ospiti saranno Gianrico Carofiglio e Paolo Genovesi. Ma siamo coperti fino a dopo Pasqua. E pensare che all’inizio credevamo di non riuscire ad avere persone da ospitare”. La conduttrice fa riferimento al programma My Next Book, il cui format per Instagram è stato frutto di un'idea del marito Guido Maria Brera. “La prima settimana è andata molto bene - racconta -. Avevo in mente di fare una cosa con mio marito da parecchio, ma con le vite frenetiche che abbiamo non avevamo mai tempo. Ora invece c’è. Addirittura pranziamo assieme tutti i giorni, cosa che non facevamo da tempo”.