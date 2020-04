Carlo Conti, la nuova vita in quarantena dopo l'interruzione della Corrida

Francesco Fredella 03 aprile 2020 a

Casa. Famiglia. E un po’ di meritatissimo riposo. Carlo Conti, tra i conduttori più presenti in tv per il suo talento, confessa a Sorrisi e canzoni di aver fatto una sorta di virata improvvisa. Nella sua vita, come in quella di milioni di italiani, è arrivato il Coronavirus. Stop ai programma tv, niente vita pubblica. Un totale stravolgimento. “Era partita molto bene – ha raccontato al settimanale diretto da Aldo Vitali. Avevamo concorrenti molto più giovani, varie discipline, anche umanità… Era partito molto bene. Vedremo di recuperare”. Conti, in Rai, è stato uno dei primi a subire lo stop per la mancanza del pubblico. “L’unico dei miei programmi che non puoi fare senza pubblico è La Corrida…”, ha risposto il conduttore. Nei vari programmi tv è intervenuto in diretta nel suo studio tra vinili, foto e tanti ricordi di una carriera sempre sulla cresta dell’onda.

Ma la vita di Conti ha subito un rallentamento volontario, dopo gli ultimi anni vissuti sempre a pieno regime tra Sanremo (ne ha condotti tre), prime serate e game show. “Da quando ho lasciato l’Eredità in conduzione, ho decisamente rallentato il mio tipo di vita frenetico televisivo. Ho fatto una scelta per dedicare più tempo alla famiglia. Ora sinceramente – ha raccontato a Tv Sorrisi e canzoni – ne sto dedicando tanto. Sono comunque felice: è un momento nel quale si possono pensare nuove cose, nuovi programmi… nuove idee. C’è quest’incognita: come sarà, come torneremo, cosa faremo!”. Forse Conti sta pensando a nuovi progetti televisivi? Forse.