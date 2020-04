Grande Fratello Vip, dopo Zequila e Patrick "lardosi a vicenda": "Mi hanno detto chi vincerà"

05 aprile 2020 a

Se vuoi distruggere una donna, dille che è un cesso, se invece devi distruggere un uomo basta dirgli che è grasso. Succede anche a Donald Trump che per togliere il problema all' interlocutore lo precede dicendo che lui è «obeso», così si toglie il pensiero. Figurati se può pensare di farla franca il probabile vincitore del Grande Fratello Vip (finisce tra due o tre giorni) come Patrick Ray Pugliese, definito dall' attore Antonio Zequila (ha recitato in 25 film, non ne conosco neanche uno, ma sono 25) «lardoso imbarazzante». Sono loro a tenere banco in prima serata su Canale 5, oggi la tv e i vip son questi. Già, lardoso imbarazzante, l' avessero detto a una donna sarebbe già intervenuta Laura Boldrini («Questo è sessismo!»). Ma quando si parla di vip bisogna essere più guardinghi: prudenza.

E i vip in prima serata su Canale 5, anzi più importanti dei vip perché sono i finalisti tra i vip, sono, tenetevi forte, Sossio Aruta, ex calciatore del Mesagne (Brindisi), che ha partecipato a Uomini e donne tre anni fa, Aristide Malnati, esperto di egittologia (vincerà lui, mi assicurano, almeno è colto), Paola Di Benedetto, che è stata all' Isola dei famosi due anni fa, e Paolo Ciavarro, figlio di Paolo e di Eleonora Giorgi (vip per nascita, quindi, si eredita come i titoli nobiliari). Per concludere ci sono il già citato Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver, che è bello e ricco di famiglia, beato lui. Ricordo che cosa vuol dire Vip: very important person, persone veramente importanti, come loro, appunto che si danno del lardoso a vicenda. Una volta Luciano Pavarotti (lardoso sì, ma con la voce di un dio) rise come un matto leggendo che in America lo consideravano un Vip: «Ricordo sempre che facevo l' assicuratore». Ma era Pavarotti.