Pamela Prati ora vuota il sacco: matrimonio con Mark Caltagirone? Ciò che non aveva mai detto

Pamela Prati torna alla ribalta in primavera. Esattamente un anno scambiò il suo primo messaggio con Mark Caltagirone, personaggio mai esistito che aveva annunciato di voler sposare in televisione. Iniziò tutto con un semplice “Buona primavera”. Et voilà: al via la storia più virale e mediatica: il Prati-gate. Archiviate tutto. Dagli ascolti record per le trasmissioni televisive, alle telefonate con voce camuffata di tale Mark: tutto è acqua passata. Adesso nella primavera 2020 di Pamela Prati c’è una data precisa: il 7 maggio, quando uscirà la sua ultima fatica letteraria.

Ad un anno esatto dalle nozze annunciate con Mark Caltagirone per la famosa soubrette cambia tutto. Pamela - che dopo la bufera mediatica dello scorso durante la quale ha rotto i rapporti con le due agenti Pamela Perriccolo ed Eliana Michelazzo - è una donna rinata. Proprio come un fiore a primavera. E dopo copertine, titoloni e una canzone, adesso arriva persino in libreria. La sua biografia s’intitola “Come una carezza” (edito da Cairo). In queste pagine primadonna del Bagaglino racconta tutti i segreti. Senza filtri, senza abbandonare gli studi televisivi (come era accaduto in passato). Senza domande dei curiosi su quel matrimonio mai celebrato, sui dubbi legati a tutta la vicenda e sulle curiosità. Tante. Ma di verità ce n’è una sola: quella di Pamela. Che mette nero su bianco la sua vita.

