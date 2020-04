Yari Carrisi augura la morte alla D'Urso, la replica della sorella: "Orrendo", parole pesantissime

23 aprile 2020 a

“Questo signore ha scritto una cosa orrenda. Barbara non è scesa a quei livelli”. Daniela, la sorella della d’Urso, torna a parlare della vicenda di Yari Carrisi. Il figlio primogenito di Al Bano e Romina Power ha combinato un disastro: “La d’Urso deve morire”, è stata la frase choc pubblicata sui social che ha generato una valanga di polemiche sia tra i follower della conduttrice di Mediaset che tra i suoi familiari. La sorella della d’Urso si era detta sconvolta per l’augurio di morte, il tentativo di sgonfiare il caso da parte di Yari è invece stato poco convincente: “Mi riferivo al programma e non alla persona fisica”. Ma intanto il danno è fatto: “Di quel post non voglio più parlare - ha dichiarato Daniela - sono stanca delle minacce che mi arrivano in privato. C’è un tale che mi ha rotto le scatole parlando di mia sorella e dei suoi programmi. Se non ti piacciono, non li guardi e passi oltre”.

