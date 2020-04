Veronica Gentili, la confessione: perché invita Alessandro Vespignani a Stasera Italia. Il legame (segreto) tra i due

24 aprile 2020 a

Veronica Gentili aveva ospitato il professore Alessandro Vespignani a Stasera Italia Weekend, in collegamento da Boston, per parlare dell'emergenza coronavirus. Ma come ha rivelato Dagospia la conduttrice e l'esperto in realtà sono fratelli, figli della stessa madre. Dopo la figuraccia mediatica, la giornalista in una diretta Instagram ha quindi confessato tutto senza più nascondere il grado di parentela. "Stasera alle 21 e 30 in diretta su Instagram mi farò una chiacchierata con Alessandro Vespignani, uno dei più importanti epidemiologi computazionali del mondo, che con i suoi modelli predittivi, sta studiando tempi e modi di diffusione del Covid. E che per caso è pure mio fratello".

