Massimo Giletti, Nicola Porro lo difende dopo l'ospitata dello scienziato Giulio Tarro: "La censura fa schifo"

Nicola Porro dalla parte di Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena è stato infatti preso di mira per aver ospitato nel suo programma Giulio Tarro, scienziato definito dalla Società di Immunologia "di modestissima caratura". Pensiero a cui Il Foglio fa eco generando l'ira di Porro: "La censura fa schifo" premette nella sua solita rassegna stampa. spiegando che chi si estranea dal pensiero scientifico comune viene quasi emarginato.

"Chi non la pensa come loro - prosegue - deve essere lasciato a casa". Tarro è finito nella bufera per aver osato affermare che "con l'estate avremo abbastanza immunizzati e non ci sarà motivo per stare ulteriormente agli arresti domiciliari". Una frase che gli è costata cara e che ha generato la reazione anche di Roberto Burioni, il quale ha esordito con un “Se lui è stato candidato al Nobel io sono stato a Miss Italia”.

