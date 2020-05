Amici, Francesca Tocca e Valentin, nuovo clamoroso indizio sul ritorno di fiamma

Francesco Fredella 02 maggio 2020 a

a

a

Adesso è spuntato un like sospetto. Tra Valentin, il ballerino di Amici, e la sua insegnate Francesca Tocca si riaccende il gossip. Forse anche la fiamma. In pratica, molti blogger hanno notato che la Tocca avrebbe messo un like di troppo a Valentin. I due si pensano ancora dopo la bufera ad Amici? Ricordiamo che la Tocca è sposata con il ballerino di Milly Carlucci, Raimondo Todaro. E’ stato Valentin, a fine talent, a svelare come stavano le cose raccontando la sua versione dei fatti su Instagram. Tra loro, ad Amici, tutti avevano notato un feeling sospetto.

Amici, Francesca Tocca sbrocca: "Mi avete rotto i co***". Tensione con Valentin?



Ma Valentin, ieri, ha pubblicato una foto con scritto: “Sono tranquillo, tutto ciò che è scritto per essere mio sarà mio”. Ed un utente ha commentato: “Lei è già sua perché sono uno nella mente dell’altro”. Quando un altro ha detto di non essere d’accordo, è spuntato questo commento: “Io invece ho questa sensazione, guardando le varie foto/stories ho questo sentore. Poi boh, magari mi sbaglio”. Ed ecco arrivare il like della Tocca. La notizia non è scappata a Il vicolo delle news.

