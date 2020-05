Michelle Hunziker e Giovanna Botteri, anche Lorella Cuccarini dice la sua: "A volte ci dipingono per quello che non siamo". Frecciatina a Heather Parisi?

07 maggio 2020 a

a

a

Tiene ancora banco la vicenda che ha coinvolto Michelle Hunziker e Giovanna Botteri, la prima accusata addirittura di body shaming per aver prestato voce a un servizio di Striscia La Notizia. Servizione nel quale veniva sottolineato il look un po' trasandato della corrispondente da Pechino della Rai. A commentare quanto accaduto, dopo che le dirette interessate si sono chiarite, anche Lorella Cuccarini. "Sono felice che oggi due donne intelligenti e che stimo abbiano messo la parola ‘fine’ ad una polemica ingigantita ad arte da altri - ha scritto su Instagram la conduttrice de La Vita in Diretta -. Ha ragione Michelle quando dice che dobbiamo combattere tutti insieme l’odio sui social, ancora di più se contro le donne". Una brutta situazione che lei stessa ha provato sulla sua pelle lo scorso anno con Heather Parisi.

"Per chi lavora la figlia della Botteri". Striscia alza il tiro, il servizio di Valerio Staffelli sul "conflitto d'interessi"

“A volte - prosegue - ci dipingono per quello che non siamo, in modo falso e anacronistico. Lo scorso anno, pur se per motivi diversi, anche io sono stata vittima di odio sui social. Ho ricevuto appellativi, battute velenose, insulti, messaggi cattivi : alcuni di una violenza inaudita. C’è chi si è divertito a dipingermi come non sono mai stata nella mia vita, mettendo in discussione tutta la mia storia personale e professionale”. Da allora, conclude la Cuccarini, "ho imparato la lezione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.