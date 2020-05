Striscia la Notizia, Marco Carta contro la D'Urso? Clamoroso, la versione di Carmelita

10 maggio 2020 a

a

a

Fa discutere il fuorionda di Marco Carta e Barbara D'Urso, mostrato da Striscia la Notizia, in cui il primo attacca la seconda per un collegamento mancato. Un fuorionda che potrebbe anche minare i rapporti tra i due. Peccato che a replicare ci pensi Carmelita stessa, su Instagram, dove ha prima elogiato il tg satirico di Canale 5 - "Amo Striscia la Notizia" - per poi dare una pesante anticipazione sulla puntata di Live-Non è la D'Urso di oggi, domenica 10 maggio: "Aereo o non aereo?? E Marco Carta ci sarà domani sera a Non è la d’Urso?”. Sostanzialmente, un modo per confermare la presenza del cantante dopo l'ospitata saltata della settimana precedente per un problema con l'aereo. Insomma, polemica disinnescata...

I Kids' Choice Awards 2020 in tv solo Nickeleodon e su Nick Jr +1 la maratona Paw Patrol

"Non è potuto venire perché...". Striscia, fuoco amico su Barbara D'Urso: il fuorionda, tutte balle. Cos'è successo dietro le quinte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.