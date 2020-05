Antonella Clerici, ultimo autunno in Rai? La pazza idea: "Trasmissione anti-virus dalla casa nel bosco"

12 maggio 2020 a

Antonella Clerici è pronta a tornare in tv il prossimo autunno, che potrebbe anche essere il suo ultimo in Rai, considerando che è in scadenza di contratto. “Sento il direttore Stefano Coletta per capire cosa succederà, sono a disposizione”, ha dichiarato la nota conduttrice in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Prima del lockdown eravamo rimasti all’idea di fare in autunno un programma di cuore, emozionale, che mai come adesso credo sia opportuno”, ha spiegato la Clerici rilanciando l’idea di andare in onda dalla casa nel bosco, ovvero da dove abita attualmente. “Adesso sembra che possa cadere a fagiolo - ha sottolineato - un format nella natura, fuori dagli studi televisivi. Sono almeno due anni che ci penso, da quando mi sono trasferita qui. Tutto torna. Sento che è l’idea giusta, me lo dice l’istinto”.

