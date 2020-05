Adriana Volpe, paura ai Parioli: "Una macchina è esplosa. Ha preso fuoco”

Francesco Fredella 13 maggio 2020 a

a

a

Paura. Fiamme e fumo. Ai Parioli, quartier chic di Roma dove vive Adriana Volpe, un auto prende fuoco. L’ex gieffina vip, che tra poche settimane approderà a Tv8 con un programma al mattino, immortala la scena. Che poi pubblica sui social. Poche frasi, su Instagram, per commentare quello che sembra un cortocircuito. “Una macchina è esplosa. Ha preso fuoco”, dice la showgirl. Che non perde il tocco sui social, dove dopo il Gf vip continua ad andare fortissimo. Il suo nuovo programma, che condurrà con Alessio Viola (ex volto di Skytg24), si chiamerà “Ogni mattina”. Dalle prime indiscrezione pare che sia un format molto lungo (quasi 5 ore) che andrebbe a scontrarsi con i giganti del daytime. Cosa accadrà ogni mattina? Tra poco lo sapremo.

