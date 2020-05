Eleonora Daniele, la sfida: "La prima cosa che insegnerò a mia figlia"

Francesco Fredella 28 maggio 2020 a

Mamma da pochi giorni. Ma piena d’amore dal giorno in cui ha saputo dell’arrivo di Carlotta: per Eleonora Daniele sono giorni di riposo, dato che tornerà in diretta con Storie italiane su Rai1 da settembre. Intanto, la giornalista padovana in un’intervista a “Maria con te” (in edicola questa settimana), ha parlato di Carlotta. “Le insegnerò a tendere sempre la mano verso gli altri, il che dimostra una nobiltà d’animo. E se qualcuno ha bisogno, di spendersi per quella persona. La educherò nella fede e la battezzerò, poi da grande sceglierà lei se abbracciare il credo o no”, racconta Eleonora Daniele.

I veri valori sono alla base del suo programma, punta di diamante di Rai1. Nei suoi studi, tra inchieste e super ospiti, vengono raccontate le storie italiane che piacciono al Paese con ascolti altissimi. La Daniele, poi, ha parlato della Fede. “Il mio rapporto con la Vergine è cominciato quand’ero piccola e la mamma e la zia mi portavano al santuario di Thiene. L’Ave Maria e la Salve Regina sono le preghiera che più amo e la Vergine è la prima che invoco, anche in silenzio”, ha raccontato alla rivista in edicola. La giornalista ha ricevuto centinaia di messaggi di auguri da tutti. Carlotta, che è nata di 4 chili, è stata la più bella notizia di questi giorni in viale Mazzini.

