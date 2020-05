Al Bano Carrisi: "Mi scaglierò violentemente contro chi osa introdursi nella mia vita privata". L'accordo segreto con gli autori di Domenica In

29 maggio 2020 a

“Sono l’uomo che ha resuscitato i dinosauri”. Al Bano Carrisi non si è scomposto dinanzi al clamore suscitato dalle sue dichiarazioni della scorsa settimana a Domenica In. Intervistato dall’Adnkronos, il noto cantante pugliese ha fatto ironia sull’episodio, che ha addirittura ispirato la creazione di un videogioco in cui Al Bano sfida i dinosauri: “L’ho provato anche io, è bellissimo. Una bella botta di ironia in un periodo come questo ci vuole”. Poi il cantante si è fatto più serio e ha parlato del gossip, che vorrebbe tenere lontano dalla sua persona in questa fase della sua vita: “Mi scaglierò violentemente contro chi osa introdursi nella mia vita privata. Con gli autori - ha spiegato all’Adnkronos in relazione all’intervista a Domenica In - ero rimasto d’accordo che non avremmo parlato di gossip. Ho fatto il mio dovere, l’intervista mi è piaciuta molto. Abbiamo anche resuscitato i dinosauri, che vogliono di più!”, ha concluso con una risata.

