Giuseppe Conte, anche il suo attore preferito lo contesta. Castellitto: "Sono rimasto allibito quando l'ho sentito"

Roberto Alessi 31 maggio 2020

L'attore e regista Sergio Castellitto asfalta in un'intervista al Corriere della Sera il presidente del Consiglio, che, ironia della sorte, pare sia un suo estimatore: «Sono rimasto allibito quando Conte ha detto: "i nostri artisti che ci divertono tanto". Gli artisti sono benefattori, diceva Fellini, dovrebbero far pensare, illuminare, curare i pensieri delle persone». Sai che sganasciate a rivedere «La ciociara» di De Sica o «La caduta degli dei» di Luchino Visconti. Come ci hanno fatto divertire. Sergio, hai ragione, però anche una risata ogni tanto...

