Moana Pozzi, il regista Mario Salieri demolisce il mito: "Sul set? Una statua. Attrice a luci rosse deludente, non valeva nulla"

13 giugno 2020 a

a

a

Il mito di Moana Pozzi fatto a pezzetti da Mario Salieri, uno dei registi più famosi del cinema a luci rosse italiano e mondiale. La leggendaria Moana viene definita da Salieri, intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, "l’attrice porno che mi ha deluso di più". "Era una donna estremamente intelligente, estremamente piacevole, con cui si conversava che era una meraviglia - spiega Salieri -, ma sul set per le scene di sesso era una statua, una cosa veramente indescrivibile. Per riuscire a tirar fuori qualche emozione, bisognava lavorarci tantissimo. Come attrice a mio avviso non valeva nulla. Era però dotata di grande intelligenza e capacità comunicative”. I fan avranno di che ridire.

Porno in lutto: è morto Schicchi lanciò Cicciolina, Moana e Henger

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.