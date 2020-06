Tina Cipollari, trasformazione fisica clamorosa. Dieta ferrea per perdere 20 chili, com'è ora

15 giugno 2020 a

a

a

Una metamorfosi avvenuta lontano dalle telecamere. Dimenticate la Tina Cipollari che vedete ogni giorno in tv a Uomini e donne. Mentre andavano in onda le registrazioni, l'opinionista più cattiva di Maria De Filippi procedeva a passo spedito nella sua dieta ferrea, intrapresa dallo scorso autunno. E ora iniziano a vedersi i risultati, clamorosi.

L'obiettivo era perdere 20 chili e per questo si è affidata a una naturopata bioterapeutica nutrizionale. A 54 anni, Tina ha rivoluzionato le proprie abitudini a tavola, bandendo pasta e dolci e puntando tutto su frutta, verdura, yogurt, carne e pesce. Su Instagram, le foto della "nuova" Cipollari stanno facendo incetta di complimenti. Non risultano commenti da parte di Gemma Galgani, sua "nemica" in tv.

Uomini e donne, "non toccate mia madre": Sirius sbrocca, con Tina Cipollari finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.