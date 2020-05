Uomini e Donne, Tina Cipollari imbarazza Gemma e Nicola: "Non pensi a quando farete l'amore?", la reazione gelida

25 maggio 2020 a

A Uomini e Donne continua la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, inizialmente conosciuto come Sirius. Nonostante la differenza d’età abissale, i due sembrano impermeabili agli attacchi di chiunque. Anche se Tina Cipollari non perde occasione per mettere pressione, come ha fatto in occasione dell’ultima puntata andata in onda: “Tu pensi di abbattere tutte le barriere? Non pensi poi - ha chiesto rivolta al ragazzo - a quando dovrà esserci un’intimità? Una coppia fa anche l’amore. Tu sei bugiardo, che sarà, un’amore platonico?”. Vivarelli ha sviato rispondendo che “io ho una mia intimità, non mi innamoro di un aspetto estetico della persona”. Pronta la replica della Cipollari: “Allora andrebbe bene chiunque. Quante nonne ci sono in Italia? Milioni”. Infine il ragazzo si è difeso così: “Io non devo dimostrare niente, devo dimostrare a me stesso e a lei. Punto”.

