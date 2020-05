Uomini e donne, "non toccate mia madre": Sirius sbrocca, con Tina Cipollari finisce in disgrazia

Francesco Fredella 21 maggio 2020 a

a

a

ll gioco si fa duro. Sirius è da settimane nella bufera mediatica. Viene attaccato da tutti. Siamo ovviamente a Uomini e Donne di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Tina Cipollari, dopo aver visto il suo interessamento un po’ troppo sospetto (a suo dire) per Gemma Galgani, si scontra di nuovo “a tu per tu” con l’ufficiale 26enne. Che non sopporta più questi atteggiamenti. Oggi, giovedì 21 maggio, a Uomini e donne arriva il colpo di scena. Clamoroso. Sirius sbotta ed è tele-rissa. Qualche anticipazione: Maria manda in onda un servizio che mostra l’esterna di Sirius. Tina parte a raffica. Lo attacca. Non ci sta. E al rientro in studio, dopo l’RVM, scoppia la lite. “In futuro non toccatemi la madre, per piacere, che divento una bestia”, aveva raccontato Sirius qualche tempo fa. Tina fa riferimenti strani, particolari? Cosa infastidisce così tanto il corteggiatore di Gemma? Probabilmente Tina pensa che la mamma di Sirius possa non essere d’accordo con lui per una storia d’amore con una donna 70 enne (la Galgani). Ma Sirius è determinato. Vuole iniziare una love story con Gemma. Guai a parlargli di pubblicità. Non ne vuole sapere e va su tutte le furie. Una fonte segreta ci svela che in studio ci sarà molta tensione. E si preannuncia una puntata show.

