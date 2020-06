Alessia Marcuzzi, insulti brutali durante la diretta: "Piccoli uomini e indecenti", chiama la polizia

18 giugno 2020 a

Alessia Marcuzzi su tutte le furie. La conduttrice, in occasione di una diretta Instagram con tre cosmetologhe, è stata ricoperta di insulti. “Ho appena finito la diretta… - ha spiegato poco dopo più arrabbiata che mai - c’è una cosa che mi ha veramente sconvolto. Ma questi uomini piccoli così che scrivono cose indecenti a delle persone che lavorano seriamente. Io mi sono sentita in imbarazzo totale per Laura, Patrizia e Renata e chiedo scusa a tutte e tre perché le ho invitate a fare una diretta e non potevo sapere che questo potesse succedere. Dei commenti da parte di uomini così brutti, così maleducati, così sgradevoli… così indecenti. Vorrei che la polizia postale potesse identificare queste persone”. La Marcuzzi si riferisce a commenti indicibili che hanno preso di mira anche le tre esperte chiamate da lei stessa a testare i suoi prodotti di bellezza.

"Io sono abituata e ormai non ci faccio caso - ha premesso - ma con persone che non fanno il mio lavoro ma stanno solo spiegando i miei prodotti voi vi permettete (quasi tutti uomini) di scrivere cose indecenti con leggerezza e cattiveria, sono indignata". Un fattaccio che ha spinto la diretta interessata ad appellarsi alle autorità competenti.

