Bugo, il cantante litiga con Morgan in una conferenza stampa via web: e la nuova lite diventa un meme

La storia si ripete. Capitolo 2. “Bugo, dove vai?”, aveva urlato Morgan a Sanremo dopo aver cambiato il testo della canzone in gara. A distanza di mesi sembra un film già visto. Bugo s’arrabbia e molla la conferenza stampa via web di “Back2Back – Speciale Let’s Play“, il nuovo programma live di Rai Radio2 (sarà in onda per 6 venerdì alle 21).

Una lite clamorosa, che scoppia (a distanza) dopo la domanda di un cronista. La lite va in scena sul web. Morgan risponde: “Non sono certo stato con le mani in mano, ho scritto 40 canzoni, quasi una al giorno, e mi è nata anche una figlia. Riguardo a Bugo sono cose che non ricordo più, ormai lontane dalla mia realtà, il passato non mi interessa”. Bugo in silenzio ascolta. Poi sparisce. Va su tutte le furie. Collegamento assente. Molla tutto. “Bugo, dove vai?”: in Rete questa frase è diventata già un meme.

