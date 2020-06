Milly Carlucci e la scelta di Sergio Mattarella: "Un onore. Ma ora dobbiamo dargli del lei?"

20 giugno 2020 a

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha insignito Guillermo Mariotto dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della stella d’Italia. “Un riconoscimento per il suo grande lavoro di ambasciatore della moda e del made in Italy in tutto il mondo”, ha commentato Milly Carlucci, che ha parlato di una giornata di festa per tutto il mondo di Ballando con le stelle. “Sono fiera di lui, è un onore per lui e per tutti quanti noi”, ha sottolineato la conduttrice di Rai1, che si è poi concessa una battuta direttamente con Mariotto, storico giudice delle sue trasmissioni: “Mi domando se ti dobbiamo dare del lei adesso”.

