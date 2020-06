Federica Sciarelli, bordata a Boldrini & Co: "In ginocchio per Floyd? Per Magherini neanche un colpo"

22 giugno 2020 a

a

a

A spegnere le voci che la riguardavano ci ha pensato la diretta interessata, Federica Sciarelli, che ha recentemente confermato che resterà a Chi l'ha visto? anche il prossimo anno. Niente talk-show su Rai 3. E la Sciarelli torna a parlare della sua decisione in un'intervista al Fatto Quotidiano, in cui prla a tutto campo. E spiega, riferendosi a Chi l'ha visto?: "Sono così intima del dolore altrui da averlo fatto mio. Mi segue, mi accompagna, mi tinge le giornate e anche i pensieri. E scavo, scavo, scavo...". Poi, commenta uno dei casi del momento, le proteste dilagate a macchia d'olio in tutto il mondo per il brutale omicidio di George Floyd a Minneapolis. "Riccardo Magherini aveva 40 anni, pieno di vita, ed è morto dopo che un carabiniere gli è salito sopra. Per George Floyd si è messo il mondo, per Magherini nemmeno un colpo di tosse delle istituzioni", ricorda la conduttrice di Chi l'ha visto?. Già, Laura Boldrini, in aula per Riccardo, non si era inginocchiata.

"Saprei farlo a occhi chiusi". La Sciarelli lascia, roba clamorosa: chi si candida a prendersi Chi l'ha visto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.