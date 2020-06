Cuccarini e Matano, guerra alla Vita in diretta. Adinolfi: "A Raiuno solo conduttori maschi gay, vince Rocco Casalino"

26 giugno 2020 a

"Vincono Rocco Casalino e Vincenzo Spadafora". Mario Adinolfi su Twitter dà la sua lettura alla querelle tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano e vede nel siluramento della conduttrice a la Vita in diretta non solo lo zampino della politica (nello specifico, del M5s) in Rai, roba nota e antica. C'entra, spiega il giornalista turbo-cattolico, anche il sessismo.

"Solidarietà a Lorella Cuccarini - scrive nel suo clamoroso post Adinolfi - ingiustamente rimossa dalla conduzione de La Vita in Diretta perché è una mamma di famiglia di idee cattoliche". Poi la bomba sganciata direttamente su viale Mazzini: "Fatta fuori da Raiuno che ormai vuole solo conduttori maschi gay: Matano, Diaco, Convertini. Rocco Casalino e Vincenzo Spadafora vincono". Si attendono reazioni.

