Mara Venier, per l'ultima stagione di Domenica In pensa a De Martino e Fatima Trotta come conduttori

Bomba poche ore prima dell'ultima puntata di Domenica In. Potrebbero essere Stefano De Martino e Fatima Trotta i conduttori al fianco di Mara Venier per la prossima stagione, che a detta di Zia Marà la sua ultima in tv. De Martino, pur nel burrascoso periodo privato vista la rottura con Belen Rodriguez, sta vivendo un momento magico dal punto di vista professionale e il collegamento ormai fisso con Domenica In per promuovere il suo Made in Sud ne è una conferma.

La Venier è rimasta conquistata dalla sua verve: "Siccome comincio ad essere piuttosto âgée o diversamente giovane, Stefano De Martino nel ruolo di compagno della domenica, per qualche settimana, non mi dispiacerebbe". Quindi un'altra apertura significativa: "Lui è davvero molto bravo: l’altra sera l’ho visto a Made in Sud. Ma anche Fatima Trotta, la sua compagna in video, è bravissima: ha i tempi perfetti, canta benissimo e ha una bellissima voce… veramente una ragazza molto in gamba". Si giocherà le sue carte anche Andrea Delogu, promossa di recente alla guida di La vita in diretta Estate: "Un’ottima scelta. Bisogna avere personalità ed essere diverse da tutte le altre per uscire fuori oggi". Promozioni in vista?

