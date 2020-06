Pietro Taricone morto 10 anni fa, Lorenzo Battistello: "Perché ai funerali dei concorrenti del Grande Fratello c'era solo Marina"

29 giugno 2020 a

a

a

Dieci anni fa moriva Pietro Taricone, indimenticato protagonista del primo storico Grande Fratello. Un dramma per la compagnia di allora, Kasia Smutniak, e per i telespettatori, Ma gli ex compagni di reality, da Rocco Casalino a Cristina Plevani o Salvo Veneziano, non lo vissero tutti nello stesso modo. Al funerale celebrato a Roma, per esempio, di tutti i concorrenti partecipò solo Marina La Rosa. Ed è un altro ex, Lorenzo Battistello, a spiegare a Fanpage cosa accadde. "Marina si era trasferita a Roma. Anche Pietro viveva lì e si frequentavano, avevano un legame di amicizia. Quando Pietro è morto, Marina era ai funerali. Aveva un rapporto di conoscenza anche con Kasia Smutniak. L’ha vissuto in maniera più dolorosa per questo. All’epoca mi contestò il fatto di non essere andato ai funerali. Io mi trovavo a 1000 chilometri e ricordo che i funerali furono celebrati molto velocemente, pochi giorni dopo mi pare. Fu uno shock, non ebbi nemmeno il tempo di organizzare lo spostamento. Poi Marina è una persona molto sensibile",

"Ma perché a 48 anni...". Salvo provoca, Cristina lo incenerisce. Dal Grande Fratello alla guerra, finisce malissimo in diretta

In generale, spiega Battistello, 10 anni fa era diverso il rapporto tra i primi ex gieffini rispetto a oggi: "Ai funerali di Pietro c’era solo Marina. Credo che se fosse successo oggi saremmo stati lì tutti e nove. È stato il momento, nella nostra testa il Grande Fratello in quel periodo era finito. Quell’unità mancata all’epoca l’abbiamo ritrovata adesso", con i concorrenti riuniti in una chat su Whatsapp.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.