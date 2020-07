Maria De Filippi, confessione sul motivo del ritorno di Amici: "Pier Silvio Berlusconi mi ha lasciato decidere, ma..", questione di soldi?

01 luglio 2020 a

Maria De Filippi si lascia andare a più di una confessione. La conduttrice Mediaset, in un’intervista esclusiva a Oggi in edicola da giovedì 2 luglio, racconta il vero motivo che l'ha spinta a condurre nuovamente Amici: "Pier Silvio Berlusconi mi ha lasciato libera di decidere, ma sapevo che se non avessi fatto Amici sarebbe stato un casino per la pubblicità, e io l’ho fatto" ha confessato in uno stralcio ripreso da Dagospia.

Ma nella vita della presentatrice di punta c'è anche spazio per l'amore, quello per il marito Maurizio Costanzo: "Lui - prosegue - è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo. Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco". Un lato della De Filippi che in pochi sembrano conoscere e che lei stessa critica arrivando ad ammettere che "mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione sono una belva".

