Carlo Conti e le battute sull'abbronzatura? "Quando mi fermano in strada...", tutta la verità

Carlo Conti ha concesso una lunga intervista a Panorama alla vigilia dell’ultima puntata di Top Dieci, che andrà in onda venerdì 3 luglio su Rai1. Il bilancio della nuova trasmissione è “più che positivo, molto oltre le nostre previsioni”, ha dichiarato il noto conduttore, che non si aspettava il 19% di share con 4 milioni di spettatori di media. Conti non ha parlato soltanto di lavoro, ma anche della sua vita privata. A riguardo ha svelato una piccola curiosità sulla domanda che gli fanno più spesso quando lo fermano per strada: “A parte le immancabili battute sull’abbronzatura? Una cosa mi colpisce sempre, perché mi danno subito del tu e poi si scusano per averlo fatto. ‘Sei uno di famiglia’, mi dicono. Quella è la gioia più grande. Del resto in quindici anni di Eredità ho cenato con milioni di italiani”. A proposito dell’Eredità, difficilmente Conti tornerà alla conduzione: “La seguo come capo progetto e mi basta. Magari un giorno potrei tornarci ma per ora non ne sento il bisogno e non avrei le energie per farlo”.

