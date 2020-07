Claudio Lippi, dopo la chiusura della Prova del cuoco una svolta clamorosa: il "casting" a 75 anni, la sua prima volta?

10 luglio 2020 a

Anche Claudio Lippi avrebbe partecipato ai primi casting per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Lo storico conduttore Mediaset, visto in tv quest'anno in Rai a La Prova del cuoco accanto a Elisa Isoardi, prima che il programma venisse chiuso, secondo TvBlog avrebbe intenzione di partecipare come cantante. Un vecchio pallino, per Lippi, che aveva mosso i primi massi nello spettacolo proprio nella musica, negli anni Sessanta, prima di affermarsi come presentatore ironico e un po' "lunare" negli anni Ottanta.

Finito in difficoltà economica a causa di una truffa subita anni fa e "dimenticato" dalla tv per molto tempo, per Lippi potrebbe essere dunque arrivato il momento del grande ritorno. Il suo talento con le canzoni è noto, e l'ha dimostrando partecipando anche a Tale e Quale Show, Sarà Amadeus, presentatore e direttore artistico, a decidere se farlo salire sul palco dell'Ariston, il più prestigioso del pop italiano.

