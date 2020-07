Lorella Cuccarini in lutto per la diva di Fantastico: "Non ci posso credere", la morte tragica e misteriosa

16 luglio 2020 a

Lorella Currarini ha condiviso con i suoi fan il dolore per la morte improvvisa di Galyn George, attrice e ballerina americana che è diventata famosa in Italia grazie alla partecipazione al varietà “Fantastico 6”, in onda sulla prima rete Rai. Attorno al suo decesso aleggia il mistero: non sono state rivelate le cause che hanno portato alla prematura scomparsa, avvenuta tra l’altro proprio nel giorno del suo 56esimo compleanno. La Currarini ha voluto ricordare la collega, con la quale aveva condiviso l’esperienza lavorativa ai tempi di Fantastico: “Non ci posso ancora credere… voglio ricordati così: tra una sala prove e l’altra, eravamo davanti ai fotografi per la prima volta, ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Continua a danzare tra gli angeli, Galyn”.

