Fabio Fazio e Che tempo che fa su Raitre, gelo ai palinsesti: "Nuovi progetti, è una ripartenza"

Se il buongiorno si vede dal mattino, per Fabio Fazio il ritorno a Raitre con Luciana Littizzetto e tutto il circo di Che tempo che fa rischia di essere un altro buco nell'acqua. La sensazione tra gli addetti ai lavori presenti all'annuncio dei palinsesti Rai per la prossima stagione, infatti, è che si percepisse un certo imbarazzo. Sulla carta, Fazio e Littizzetto sono le autentiche "stelle" della rete, che tornano a casa dopo le esperienze non troppo esaltanti a Raiuno e Raidue per dare lustro e soprattutto ascolti al canale. Ma né l'ad Fabrizio Salini né il neo-direttore di Raitre Franco Di Mare sono sembrati entusiasti e "carichi a pallettoni" dall'idea di avere a disposizione un simile arsenale.



"Con Fabio Fazio stiamo arrivando al quarto anno del suo contratto, ma non nascondo che vogliamo avviare con lui, insieme al direttore di Rai3 Di Mare, un nuovo percorso", è stata la sibillina presentazione di Salini. Cosa si intenda, non è chiaro: Fazio non più conduttore ma soprattutto produttore (ruolo che peraltro gli ha attirato molte delle critiche)? Oppure, Che tempo che fa sta per essere pensionato? Anche Di Mare è stato freddino, definendo il ritorno di Fazio a Raitre "un approdo per una ripartenza, per affrontare nuove sfide. Fazio è un asset non solo di Rai3 ma dell'azienda intera". Dopo 18 anni, una frase un po' telefonata.

