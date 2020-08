Jasmine Carrisi, la confessione: "Troppo presto, mi fa paura". Che ne pensa papà Al Bano?

11 agosto 2020 a

Sulla cresta dell'onda, senza ombra di dubbio, ora c'è Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, fresca della pubblicazione del suo primo singolo, Ego. Insomma, segue la carriera di papà, la musica, e affronta i temi della sua generazione in un brano rap. E si sussurra che Jasmine possa prendere parte al prossimo Festival di Sanremo, magari in coppia proprio con papà. E intervistata dal settimanale Voi, Jasmine Carrisi parla di questa possibilità, ridimensionandola: "Non direi mai di no… ma chiaramente sarebbe prematuro per me. E’ ancora troppo presto per affrontare questa esperienza", afferma. Insomma, meglio procedere con i piedi di piombo, d'altronde la sua carriera è appena iniziata. E ancora, Jasmine aggiunge: "Quel palco un po' mi mette paura. Devo ancora fare tanta gavetta". Un'analisi lucida che le fa onore.

