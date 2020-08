Claudio Lippi, dopo la Prova del cuoco la grande incertezza: fuori dalla Rai, "cancellato" a settembre

15 agosto 2020 a

Una brutta estate per Claudio Lippi, dal punto di vista professionale. Il simpatico e amato conduttore era tornato in tv con La prova del cuoco, pochi mesi prima dell'inattesa e brutale decisione da parte della Rai di chiudere lo storico cooking show nato 20 anni fa con Antonella Clerici. Al timone c'era da qualche stagione Elisa Isoardi, e molti hanno parlato di una scelta "punitiva" de piani alti nei confronti della ex fidanzata di Matteo Salvini. La Isoardi, però, tornerà con un programma nella prossima stagione. Il futuro di Lippi, invece, è avvolto dall'incertezza. Come ricorda il sito specializzato LaNostraTv, il conduttore ha confessato di avere trattative in corso con due reti televisive per il 2021 e che non esistono solo Rai e Mediaet. Lo scenario probabile, però, è che sia costretto a restare in panchina a settembre, in attesa di sviluppi.

