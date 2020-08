Antonella Elia al Grande Fratello Vip, "ha fatto fuori Wanda Nara". Voci pesanti da Mediaset

Roberta Alessi 16 agosto 2020 a

Pare che al Grande Fratello Vip non ci sarà più Wanda Nara (e pare che la mancata conferma l'abbia fatta girare come poche, tanto che Mauro Icardi le ha regalato, pare, un bracciale da 50 mila euro come premio di consolazione). Al posto di Wanda ci sarà Antonella Elia, non così bella, non così sensuale, ma di certo più peperina e armata di quella dose di cattiveria allo stato puro che solo lei sa avere.

