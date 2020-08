Temptation Island, Antonella Elia ci ripensa su Pietro Delle Piane: "Ci siamo rivisti", dove sono stati pizzicati

Francesco Fredella 06 agosto 2020 a

Litorale romano. Dopo Temptation Island Pietro Delle Piane ci riprova con Antonella Elia. "E' sempre stato presente. Ci siamo rivisti svariate volte e abbiamo parlato. Io sono ancora innamorata e voglio credergli, mi manca tanto", racconta al settimanale Chi la Elia. Lui cerca di recuperare dopo il presunto bacio con Beatrice, lontano dalle telecamere. "Qualche giorno fa era il nostro mesiversario, voglio scusarmi per averti definito arida. Sei una persona profonda e sensibile. Ti amo davvero", continua Pietro che interrompe l’intervista di Chi entrando a casa della Elia con un mazzo di fiori. Come andrá a finire? Antonella ci riprova, al mare si ritagliano un po’ di tempo per stare insieme. Ma il gossip si riaccende. Diventando rovente.

