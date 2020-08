Mauro Corona e Bianca Berlinguer, colpo basso da La7: "A DiMartedì meglio aprire con Speranza che con lui..."

31 agosto 2020 a

Iniziata la guerra fredda tra La7 e Raitre per la sfida del martedì sera. Da una parte Giovanni Floris con il suo collaudatissimo DiMartedì. Dall'altra la zarina Bianca Berlinguer con #Cartabianca, che avrà per l'ultimo anno Mauro Corona come commentatore. E proprio allo scrittore-montanaro Andrea Salerno, direttore di La7, in una intervista al quotidiano "di casa" Corriere della Sera (stesso editore, Urbano Cairo) dedica un pensiero un po' velenoso.





“Ho bisogno di quei soldi, ma poi lascio”. Mauro Corona, addio Berlinguer: quanto lo pagano a puntata

Da questa stagione a DiMartedì non ci sarà più lo spazio satirico di Gene Gnocchi, passato armi e bagagli da Nicola Porro a Quarta Repubblica. "Non è una pagina chiusa - glissa Salerno -: le contaminazioni vanno bene ma dipende anche dal momento. Senza offesa per nessuno diciamo che in questa fase preferisco aprire DiMartedì con Speranza piuttosto che con Mauro Corona". Chissà che ne pensa la Berlinguer.

