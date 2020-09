Dinner Show, lusso & dintorni: la nuova dimensione del divertimento (che non balla)

04 settembre 2020 a

a

a

Anche in tempo di pandemia, il divertimento non può fermarsi completamente. Non si può soltanto lavorare. Farlo senza ri-crearsi, in sicurezza e almeno qualche volta, sarebbe impossibile per l'uomo occidentale. E guardando alla fredda economia, senza eventi che mettano in scena marchi di lusso e non, e chi vuol stare al centro della scena, tutto il sistema collasserebbe. Ecco perché continuare, almeno un po', far festa è importante. Senza ballare, con la mascherina se in piedi e a distanza, come dice la legge.

Un party tricolore coi fiocchi prende vita allo Yacht Club di Monaco dal 2 al 6 settembre. E' il Ferretti Group Private Preview. La parte artistica di un evento dedicato a chi vuol il massimo è curata dall'italiano Francesco Andrisani e dalla sua Kontakt Agency. "Il distanziamento sociale imposto dalla pandemia ci ha fatto ripensare la manifestazione", spiega Andrisani. "Ma non è un evento in 'tono minore". Alle esibizioni di star internazionali che avevamo previsto abbiamo preferito tanti eventi da vivere in totale sicurezza, ad esempio dj set sugli yacht". In console ecco quindi Nicolas Sechaud, Helixy, Justine Szpringer, Badvice Dj, Petra Silander e Steven Basalari.

Chi, dopo Montecarlo, vuol fare un salto a Venezia, al Lido non può che sostare sulla Terrazza Blue Moon. Grazie al genio di Principe Maurice, in occasione del Festival del Cinema, la terrazza diventa uno spazio 'felliniano', dedicato alla Luna Piena. Blue Full Moon è uno show estroverso, dove le arti si combinano nel segno di un intrattenimento stravagante e raffinato.

Nel weekend del GP di Monza, al Just Cavalli di Milano prende vita The Formula 1 Gran Premio d'Italia Weekend. Dal 4 al 6 settembre, 4 serate celebrative, nel locale di Viale Camoens, all'interno del parco Sempione, circondati da 3 ettari di giardini. Aperitivo, cena e tanta musica e dj di qualità.

Chi non riesce proprio a staccarsi dal pc, oppure vuol vivere le bellezze italiane da vicino, può seguire il sound di Benny Benassi, vincitore di due Grammy Awards. Per Panorama, suo nuovo format su YouTube, racconta luoghi simbolo dell'Italia come l'Arena di Verona o la Val Gardena, sulle Dolomiti. Insieme a immagini e musiche mozzafiato ecco Pequod Acoustics, casse acustiche Made in Italy dal suono pulito e dal design sorprendente.

Samuele Sartini, dj producer house italiano stimato e conosciuto a svariate latitudini, ha pubblicato il bel singolo Roses. Il 4 settembre torna a regalare il suo sound ad Arena, nuova dimensione del Peter Pan di Riccione. Sarà un percorso originale, un'evoluzione di ciò che, nei mesi scorsi, ha avuto successo alla Villa delle Rose. "Non si può ballare, ma ascoltare bella musica con gli amici è ancora possibile", racconta Sartini.

Reduce da una grande estate è pure Ben Dj. Protagonista musicale dei vip party del Twiga Forte dei Marmi, da settembre è di nuovo di quelli del Bullona e di altri spazi milanesi esclusivi. "Curo la parte musicale di dinner show da sempre, sembra facile ma non lo è", dice. Il suo singolo "Fire Away" è un brano ritmato e melodico, da ascoltare ovunque.

Qualità assoluta e divertimento sicuro, al tavolo o al bancone, possono prendere vita anche in un grande spazio multimediale come Villa Bonin, a Vicenza. Ogni weekend qui la formula è dinner show di qualità scegliendo tra le tante proposte dello chef (pizza e insalatone incluse) e poi music bar, momenti perfetti per far tardi con gli amici, ascoltando il sound del momento. La lista di cocktail e bollicine, per gli appassionati, è praticamente infinita, ma le ragazze spesso vengono soprattutto per guardare e farsi guardare...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.