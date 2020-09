Antonella Clerici, toccante sfogo prima del ritorno in tv: "Sogni, delusioni e amori falliti"

Francesco Fredella 09 settembre 2020 a

Torna tra pochi giorni in tv. Esattamente il 28 settembre, ma Antonella Clerici - prima dell’esordio con E’ sempre mezzogiorno - si sfoga su Instagram. Racconta tutto. Riavvolge il nastro dei ricordi. “Ritrovo ancora la ragazza che ero con tanti sogni, delusioni, amori falliti e speranze disattese”, scrive la Clerici. E poi fa un passo indietro parlando del passato così: “Secchiona e lavoratrice”, scrive. “Mi dividevo tra gli esordi in tv, i provini e gli esami di giurisprudenza”. Antonella, amata da tutti, assicura di essere sempre la stessa. "Che bello rendersi conto di non essere cambiata, di portarmi ancora dietro la mia provincia”. La Clerici ritrova i vecchi diari, pagelle e foto: operazione rewind. Ricordi indelebili che sono il miglior modo per guardare al futuro. Visto che il suo ritorno in televisione è molto atteso.

